Kayıp uzman çavuşun cesedine ulaşıldı

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selde kaybolan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelinden Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni dün öğle saatlerinde olay yerinden 5 km ileride Harşit Çayı içinde bulundu. Kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ı arama çalışmaları ise aynı bölgede sürüyor.Şehidin acı haberi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanlı Mahallesi'nde oturan annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Variyenli'nin, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.SABAH