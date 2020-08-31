Mimar Sinan’ın vasiyeti yerine getirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gürsoy Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Gürsoy ve beraberindekiler, ilk olarak Mimar Sinan'ın kabrine giderek dua etti. Daha sonra Şentop ve Gürsoy, Süleymaniye Camisi'nin yanındaki alanda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Program sonunda Şentop, gazetecilere muharrem ayının 10. gününde Mimar Sinan için okunan hatmin duasını yaptıklarını ve vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi. Hasan Gürsoy da Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunu bitirdikten sonra Mimar Sinan'ın vasiyetini bulduklarını söyledi. Vasiyetinde cami görevlilerinin kendisi için hatim okumasını ve aşure dağıtılmasını istediğini anlatan Gürsoy, şöyle konuştu: "Bu yıllarca yapılmış sonra inkıtaya uğramış. Biz caminin restorasyonunu yaparken Dr. Süleyman Göncüoğlu hocam bana bu vakfiyeyi getirdi. Ben de bu vakfiyeyi kendi vakfımızın senedine yazarak ömür boyu bu işi yapmak üzere arkadaşları görevlendirdim. Her yıl muharremin 10. gününde cami görevlileri birer hatim okuyor, daha sonra burada fakir fukara ve misafirlere aşure, yemek dağıtıyoruz."