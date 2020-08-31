Şehitlere son görev

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ve Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Aslantürk için, memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde dün öğle namazını müteakip düzenlenen törene, şehidin annesi Gülsüm, babası Cumhur ile kardeşleri Ceyda ve Tuana Arslantürk'ün yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Oğlunun naaşına sarılan Gülsüm Arslantürk, askeri kamuflaj giyen 6 yaşındaki oğlu Kuzey'i kucağına alarak, "Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu" diyerek gözyaşı döktü. Kuzey de ağabeyinin naaşına asker selamı verdi. Şehit Arslantürk, Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Uzman Çavuş İdris Şahin (25) için memleketi Mersin'deki Muğdat Camiinde düzenlenen törende, annesi Perizade Şahin ile kardeşleri ve nişanlısı Özlem Kaya ile yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kardeşleri düğün hazırlığı yapan şehidin tabutunun üzerine nişan kıyafetlerini koyarken, nişanlısı şehidin gömleğini okşayarak ağladı. Cenaze törenin ardından şehit Şahin'in cenazesi Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.