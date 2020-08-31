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! Dünyanın merak ettiği açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...

... 'nın uzak doğusundaki İrkutsk Bölgesi'nde görev yapan doktorlarla görüşen Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, aşı üretim kapasitesinin ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:42 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:42 ABONE OL
SON DAKİKA! Dünyanın merak ettiği koronavirüs aşı açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...

... 'nın uzak doğusundaki İrkutsk Bölgesi'nde görev yapan doktorlarla görüşen Mihail Muraşko, aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

Muraşko, "Büyük partiler halindeki ilk teslimatlar eylülde başlayacak. Şu anda tescil öncesi gözlemlere yönelik gruplar oluşturuluyor, halihazırda 2 bin 500'den fazla kişi seçildi ve toplam 40 bin kişi olacak" dedi.

SON DAKİKA! Dünyanın merak ettiği koronavirüs aşı açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...

Birkaç aşının daha tescil aşamasında bulunduğunun altını çizen Muraşko, ekim-aralık döneminde en yüksek üretim kapasitesine ulaşacaklarını kaydetti.

Muraşko, aşıların ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenler için teslim edileceğini ve aşılamanın tamamen gönüllülük esasına dayanacağını vurguladı.

SON DAKİKA! Dünyanın merak ettiği koronavirüs aşı açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...

aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

SON DAKİKA! Dünyanın merak ettiği koronavirüs aşı açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...

Sağlık Bakanlığı, aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

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SON DAKİKA! Dünyanın merak ettiği koronavirüs aşı açıklaması geldi: Partiler halinde teslimatlar...
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