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Son dakika haberi: Eş Genel Başkanı 'dan skandal Öcalan çağrısı

Son dakika haberi... Eş Genel Başkanlarından , düzenledikleri basın toplantısında skandal sözler kullandı. Pervin Buldan terör örgütü elebaşısı Öcalan için tecritin son bulması çağrısında bulundu. Terörist Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanan Buldan, 'Tecrit altında tutulması barışın önünde engel teşkil ediyor. Öcalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik zemin için elzemdir' dedi.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 17:19 Son Güncelleme: 31.8.2020 17:19 ABONE OL
Son dakika haberi: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan skandal Öcalan çağrısı

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan hakkında 'demokrasiden yana olanlar' olarak nitelendirdiği bloğa çağrı yaptı. Elebaşı için 'sayın' ifadesini kullanan Buldan, 'Tecrit altında tutulması barışın önünde engel teşkil ediyor. Öcalan'ın özgürlüğü barış ve demokratik zemin için elzemdir' diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan skandal PKK elebaşı Öcalan çağrısı | Video

"TECRİT POLİTİKALARI SONA ERDİRİLMELİ"

Buldan, "İmkan verilirse 1 haftada silahları sustururum diyen ve halkların ortak, eşit geleceğini gerçekleştirmek için katkısının olacağına inandığımız sayın Öcalan'ın hala tecrit altında tutulması barışın önünde ciddi bir engel olarak durmaya devam ediyor. Tecrit politikalarının sona erdirilmesi, toplumun nefes alması barış umudunun büyütülmesi ve çözüm şansının somutluk kazanması için elzemdir. Sayın Öcalan olanak bulması, zemin yaratılması halinde barış ve demokratik çözüm için önemli rol oynayacakken kendisinden bu imkanın esirgenmesi her geçen gün telafisi zor sonuçlar doğurmaktadır. Barış için insanların yol almasını engellemeyin, yol alabilecekleri tecrit altında tutmayın. " gibi skandal ifadeler kullandı.

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Son dakika haberi: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan skandal Öcalan çağrısı
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