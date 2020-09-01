Akar: Askere alınacak 43 bin kişiye test yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19'un celp işlemlerine etkisiyle ilgili bilgi verdi. Korona nediniyle sebebiyle askere alınacaklara PCR testi yapıldığını anlatan Akar, "Haziran celbinde 176 bin kişiye, ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı. Bunlardan 1350'si pozitif çıktı ve bunlar askere alınmadı. Bedellilerden 15 bin 500 kişiye test yapıldı, 66 pozitif çıktı, bunların askerliği ertelendi. Kovid-19 şu ana kadar operasyon bölgelerimizde herhangi bir sorun çıkmadı. Bunun için de aldığımız sıkı, katı tedbirleri aksaksız, eksiksiz uygulamaya devam ediyoruz" dedi. AA