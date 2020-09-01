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Son dakika! Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş hakkında flaş açıklama

Demirtaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika açıklaması... , F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı 'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 19:36 Son Güncelleme: 1.9.2020 19:44 ABONE OL
Son dakika! Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş hakkında flaş açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haber ve paylaşımlarda Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar. Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika! Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş hakkında flaş açıklama
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