Hukuk devleti ilkesini daha da güçlendireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün başlayan yeni adli yıl dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı. Gül mesajında, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeni adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağını belirterek, İnsan Hakları Eylem Planı'nı da bu dönem hayata geçireceklerini, özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nın demokrasiyi güçlendirmeye yönelik iradeyi ortaya koyduğuna işaret etti. "Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır" ifadesini kullanan Gül, reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçireceklerini hatırlatan Gül, yargı reformu kapsamında mevzuata kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumunun yeniden ele alındığını, infaz hakimliklerinin yetkilerinin genişletildiğini, ihtisaslaşma adımı olarak bu kurumun, adliye teşkilatında müstakil bir şekilde yapılandırıldığını kaydetti. Gül, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılmalarının yeniden sağlanarak, iddiasavunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önünün açılacağına dikkati çekti. Gül, şöyle devam etti: "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır." ANKARA