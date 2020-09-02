CHP’de ortalık karışıyor: Flaş “Muharrem İnce” dilekçesi

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ilan ettiği, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını bildirmişti. CHP'nin son kongresinde tuvalet önünde oturtulan İnce Memleket Hareketi'nin propaganda çalışmalarında kullanacağı otobüslere reklam giydirme çalışmalarını tamamlanmıştı. Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeni bir siyasi hareket başlattığını ilan etmişti.

İHRAÇ EDİLMESİ İÇİN DİLEKÇE

Bu çalışmalar sürerken İnce ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, CHP'li iki üye Yalova İl Başkanlığı'na flaş bir dilekçe sundu. Dilekçede, Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri ileri sürüldü. Dilekçede, İnce ve diğer isimlerin ihraç edilmesi talep edildi.

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DİLEKÇEDE NE VAR?

Edinilen bilgiye göre dilekçede, Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmalardan, Muharrem İnce'nin kardeşi Hüseyin İnce'nin Facebook'a yazdığı yazılardan, Vefa Salman'ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle partiden ihraçları istendi.

İNCE İTİRAZ EDEBİLİR

Yalova İl Başkanlığı'nın Muharrem İnce ile ilgili bir disiplin kararı verebileceği konuşuluyor. Muharrem İnce'nin eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu'na götürüp 7 gün içinde itiraz edebileceği de belirtiliyor.

İddiaya göre Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bu hafta toplanacak.