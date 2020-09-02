Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı

propagandası yapan şüpheli yakalandı

'nin Kadirli ilçesinde mesajlaşma uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen C.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:43 ABONE OL
DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmasını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, C.Ç.'nin mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı kişilerle irtibatlı olduğu saptandı. Şüphelinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA