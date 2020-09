Durdu Özbolat CHP yandaşı Yanardağ’ı köşeye sıkıştıracak belgeleri yayınladı "TELE 1'in parasının kaynağını belgeleyebilir misin?

Yurt Gazetesi'nin sahibi ve CHP eski Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat; CHP'yi destekleyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan Tele-1 Televizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.



Durdu Özbolat; Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a ; "Son kez ve net olarak bir daha soruyorum; (Tele 1 Televizyonu) paranın kaynağını belgeleyebilir misin Merdan Yanardağ?" şeklinde soru sordu.

"MERDAN YANARDAĞ'IN YÜKSEK MAAŞLARIN KANITI DA ÖDEDİĞİMİZ YÜKSEK SİGORTA PRİMLERİ.."

Durdu Özbolat; Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Yurt Gazetesi'nden almış olduğu ücretlerden bazılarının dekontu da yayınladı. Özbolat; "Yüksek maaşların kanıtı da ödediğimiz yüksek sigorta primleridir. Bunun kanıtları elimizde mevcuttur, ancak bugünkü kanıtımız Yanardağ'a gönderilen paraların bir kısmının dekontları olacaktır. Israrla 'borçlusunuz', 'dolandırıcısınız', 'maaş gaspçısısınız' diyen Yanardağ'ın gazetemizden almış olduğu ücretlerden bazılarının dekontu" ifadelerini kullandı.





MERDAN YANARDAĞ'A, 2011 ARALIK AYINDA 143 BİN TL ÖDEME YAPILMIŞ

Ünal Özbolat'ın; Merdan Yanardağ'a 16 Aralık 2011 tarihinde 43 bin; 28 Aralık 2011 tarihinde 100 bin TL ödeme yapıldığı açıkça görülüyor. Merdan Yanardağ'ın, 2011 Aralık ayında 143 bin TL ödeme yapılması, "Merdan Yanardağ, Yurt Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni iken 143 bin TL maaş mı aldı?" sorularını gündeme getirdi.

"SAHTE BİR İSİMLE KÖŞE YAZILARI YAZDIRMIŞTIR"



Durdu Özbolat; "Merdan Yanardağ'ın şimdiki eşi ve zamanki yardımcısı ve diğer mesai arkadaşlarının hepsini yüksek maaşlarla işe başlatan ve maaş ödemelerinin aksamasına neden olan da kendisidir. Yanardağ şimdiki eşini o dönem gazetemizde yüksek maaşla işe başlatmış, sahte bir isimle köşe yazıları yazdırmıştır" dedi.

Özbolat; Merdan Yanardağ'ın eşinin maaşlarını düzenli ödemesine rağmen diğer çalışanların maaş ödemelerini geciktirdiğini de ifade etti.







ÖZBOLAT: "DEKONTLARI PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDIK..."



Durdu Özbolat'ın, Yurt Gazetesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Merdan Yanardağ'a cevabımızdır: Muhbir çizgisi değişendir Günlerdir Merdan Yanardağ tarafından sebepsizce içine çekildiğimiz karmaşaya son sözümüzdür."



"Merdan Yanardağ'ın ithamlarına cevap vermek zorunda olmamamıza rağmen, olayı çok çirkin bir noktaya taşıdığından son kez cevap vermeyi uygun bulduk."



"HESABINI VEREMEYECEĞİM BİR KAYNAĞA SAHİP DEĞİLİM, HER ŞEYİM BELGELİ VE YASAL"



"Kendisine ısrarla kaynak sormamıza rağmen top çeviren Yanardağ, bugün de bize kaynaklarımızı sormuş. Ben Durdu Özbolat olarak hesabını veremeyeceğim bir kaynağa sahip değilim, her şeyim belgeli ve yasal. Madem Yanardağ'ın bizim kaynaklarımızdan şüphesi vardı, neden yıllarca bizim kaynaklarımızı kullandı? Şimdiki eşi, o zamanki yardımcısı ve diğer mesai arkadaşlarının hepsini yüksek maaşlarla işe başlatan ve maaş ödemelerinin aksamasına neden olan da kendisidir."



"EŞİNİN MAAŞINI DÜZENLİ ÖDEDİ, ÇALIŞANLARIN MAAŞ ÖDEMELERİNİ GECİKTİRDİ"



"Merdan Yanardağ şimdiki eşini o dönem gazetemizde yüksek maaşla işe başlatmış, sahte bir isimle köşe yazıları yazdırmıştır. Şimdiki eşinin maaşlarını düzenli ödemesine rağmen diğer çalışanların maaş ödemelerini geciktiren de Yanardağ'dır."







"ÖDEDİĞİMİZ YÜKSEK SİGORTA PRİMLERİNİN DEKONTLARI"



"Yüksek maaşların kanıtı da ödediğimiz yüksek sigorta primleridir. Bunun kanıtları elimizde mevcuttur, ancak bugünkü kanıtımız Yanardağ'a gönderilen paraların bir kısmının dekontları olacaktır. Israrla 'borçlusunuz', 'dolandırıcısınız', 'maaş gaspçısısınız' diyen Yanardağ'ın gazetemizden almış olduğu ücretlerden bazılarının dekontu aşağıdadır."



"Şayet Yanardağ bu dekonttan da tatmin olmayacak ve ithamlarına devam edecekse, dekontlardan elimizde çok sayıda olduğunu kendisine hatırlatırız."



"BEN ATATÜRKÇÜYÜM, YANARDAĞ'IN DURDUĞU YER BELLİ DEĞİLDİR"



"Muhbir yakıştırmasına gelince; ben yıllardan beri aynı çizgide duran, Atatürkçü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parçası olan biriyim."



"Tekrar hatırlatmak gerekirse muhbir çizgisini değiştirendir. Yanardağ'ın ne durduğu yer ne de çizgisi belli değildir. Başladığı noktadan çok uzakta olan Yanardağ, şu an sorguladığı kaynaklardan yıllarca beslenmiştir."



"TELE 1 TELEVİZYONU'NUN PARASININ KAYNAĞINI BELGELEYEBİLİR MİSİN?"



"Ve şu an sanki bu kaynakları sorgular gibi görünerek kendini aklamaya ve sorularımıza cevap vermemeye çalışmaktadır. Son kez ve net olarak bir daha soruyorum; paranın kaynağını belgeleyebilir misin Merdan Yanardağ?"



"TELE 1 AKIN İPEK'İN DESTEĞİYLE KURULMUŞ BİR KANALDIR"



Durdu Özbolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan CHP destekçisi Tele 1 Televizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" demişti.



Tele 1'in FETÖ'cü Akın İpek'in desteğiyle kurulduğunu belirten Özbolat, Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'a "Tele 1'in kaynağını açıkla. Kaynak benden çaldığın paralar mı, yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" diye sormuştu.



FETÖ'nün finans kaynaklarından sorumlu örgüt yöneticisi firari Akın İpek, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen hakkında "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" ifadelerini kullanmıştı. İpek, İngiltere'de yaşıyor.



Durdu Özbolat, gazeteci Cüneyt Özdemir'in paylaştığı bir haber üzerinden Yurt Gazetesi'ni hedef alan Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hırsızlık ve FETÖ'cülükle suçladı.



Yurt Gazetesi'nin Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Özbolat, Yanardağ'a şu soruları yöneltti:

HANGİ PARAYLA KURDUN?:

Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu, enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir, onu açıkla?

BATIRIP GİTTİ:

Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından 'maaş gaspçısı' diye konuşanlar mı dolandırıcı?



BENDEN ÇALDIĞIN PARALAR MI?:

Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?

BU NASIL ÇİZGİ?:

Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ'cü... Bu nasıl çizgi?



Yurt Gazetesi Finans Müdürü Bilal Başer de Merdan Yanardağ'ın şahsi hesabına gönderdikleri tutarın 528 bin 100 TL olduğunu, Yanardağ'ın kuruluşundan itibaren 25 milyon dolar harcattığını açıkladı.



Yurt Gazetesi'nin Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:



HURDA GELİRLERİ KİME GİTTİ?:

"Merdan Yanardağ milletvekili danışmanı olarak başladığı işte Özbolat'ın güvenini kazanarak TV'nin başına geçmeyi başarmıştır. Ancak TV henüz faaliyete geçmeden Yanardağ, Kıbrıs'ta bir kanal alınmasını önermiş, Özbolat da Metin Şadi'den Kıbrıs AS TV'yi satın almıştır. Yanardağ, TV yanında bir de gazete kurulmasını istemiş, Yurt ismini ve haklarını üzerine tescil ettirmiştir. Yanardağ henüz yayın hayatına başlamayan TV için astronomik harcamalar yaparak yakınlarını yüksek maaşlarla işe almıştır. Gazeteyi görünce de TV'yi boşlamıştır. Günde 80 bin basılan gazetenin satışı 15-20 bin olsa da tirajın yüksek görünmesi için gazete alındığını Özbolat öğrenmiştir. Yaklaşık 30-35 bin gazete hurdaya, gelirleri de başkalarına gitmiştir."



YANARDAĞ: "İSTANBUL'U KAZANAN EKİP BELLİDİR. BUNU HEP BERABER KAZANDIK"

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın sabah haberlerini sunan Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na eleştiren sözleri sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.



Yanardağ, Can Ataklı dahil herkesin muhalefeti eleştiremeyeceğini açık açık ifade etmiş, yandaş yayın çizgilerini sürdüreceklerini söylemiş ve "İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li isimden Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ilginç sorular Merdan Yanardağ’a zor sorular! Durdu Özpolat, TELE 1'in patronunu fena rezil etti