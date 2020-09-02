Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağı kararı gündemde mi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta?

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Koronavirüs toplantısında kararı gündemde mi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Özellikle son dönemdeki vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların dikkati yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. İllere göre veya 65 yaş üstü vatandaşlara ek kısıtlamalar gibi kararların masada olduğu bu dönemde yapılacak toplantıdan çıkacak tavsiye kararları merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak.? İşte toplantıya ilişkin detaylar ve gündem maddeleri…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 16:46 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlama olacak mı?

Türkiye'de koronavirüsü vaka sayısı son dönemde önemli bir artış gösterdi. Salgının erken dönemlerinde tarafından koronavirüsü vaka sayısını azaltmaya yönelik çeşitli tedbirler alınmıştı. Vaka sayısında yeniden artış gözlemlenmesi nedeniyle vatandaşlar gözlerine bugün yapılacak Kurulu toplantısına çevirdi. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu başlık altında bugünkü toplantı ve toplantı gündemi hakkında detayları bulabilirsiniz

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlama olacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta ülkedeki hızla artan vaka sayısının değerlendirilmesi ve öneri kararlarının alınması bekleniyor…

Ajanslar tarafından gelen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlama olacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlama olacak mı?

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağı kararı gündemde mi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta?
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