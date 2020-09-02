Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağı kararı gündemde mi? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Türkiye'de koronavirüsü vaka sayısı son dönemde önemli bir artış gösterdi. Salgının erken dönemlerinde Bilim Kurulu tarafından koronavirüsü vaka sayısını azaltmaya yönelik çeşitli tedbirler alınmıştı. Vaka sayısında yeniden artış gözlemlenmesi nedeniyle vatandaşlar gözlerine bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevirdi. Peki, bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu başlık altında bugünkü toplantı ve toplantı gündemi hakkında detayları bulabilirsiniz
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta ülkedeki hızla artan vaka sayısının değerlendirilmesi ve öneri kararlarının alınması bekleniyor…
Ajanslar tarafından gelen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında kısıtlama olacak mı?
Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.
Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.