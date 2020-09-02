SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Koronavirüs gelişmelerinin ele alındığı toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyordu. Özellikle de okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soruya yanıt Bakan Koca'dan geldi.

Son dakika! Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Koca açıkladı | Video

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak.