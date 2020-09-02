Yılmaz Ateş’ten Kılıçdaroğlu’na: Biden’ın yerli dostu

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" ifadeleri nedeniyle CHP'den ihraç edilen,eski milletvekili ve genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, Ateş, yaptığı yazılı açıklamada 1918'deki İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'dan oluşan işgal ülkelerinin bugün yanlarına AB ülkeleri, İsrail ve bir çok Arap ülkelerini de alarak Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını çiğnemeye, sınırlarını değiştirmeye kalktığını söyledi. Amerika'nın ise bir yandan bu güçleri desteklerken diğer taraftan içerideki 'dostları'na destek gayretinde olduğunu ifade eden Ateş, Joe Biden'in açıklamalarını hatırlatarak şunları söyledi: "2008 yılında Ankara Büyükelçilerinin 'Amerika'nın çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip, yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir' talebi yerine getirildiğinde Biden, Başkan Yardımcısı'ydı. Amerika'nın 'derin adamı' olarak bilinen 48 yıllık senatör Biden'in bugünkü sözleri, gelişi güzel, sıradan söylenmiş sözler değildir. Umarım yerli dostları bu kez bu oltaya takılmaz. 15 Temmuz'da ülke işgalden, demokrasi yıkılmaktan son anda yine bu milletin ferasetiyle kurtuldu. Emperyal egemen ülkeleri kendilerine güvence olarak görenleri, bu millet dünde, 15 Temmuz'da da sığınmacı yaptı." ANKARA