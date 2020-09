Yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabulünde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yunanistan'ı eleştirdi, Türkiye'ye tam destek verdi. Aliyev, "Ermenistan, Yunanistan ve GKRY arasındaki askeri iş birliğinden rahatsızız. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz" dedi.