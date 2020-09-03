CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu Sisi ağzıyla konuşuyor"

SİSİ AĞZI İLE KONUŞUYOR

Gazeteci Mustafa Özcan Kılıçdaroğlu'nun İhvan'ı PKK ile bir tutan sözlerini Ahaber ekranlarında değerlendirdi. Özcan açıklamalarında; Öncelikli olarak kendisine sormak lazım bu kanaate nasıl varmış. İhvan üzerinden PKK'yı aklamak mı istiyor veye PKK üzerinden İhvan'ı mı karalamak istiyor. Anlamak mümkün değil. Ya da Sisi ağzı ile konuşuyor. Sisi'nin doğru söylediğini nereden biliyor. Sisi eli kanlı bir katil. Mısır'da 2012'te yapıalan darbe sadece Mursi'ye yapılmamış aynı zamanda eksenine yapılmıştır. Yani Türkiye'ye yapılmıştır. Bunu herkes de biliyor. İsrailli general Türkiye ve Mısır kıskacının İsrail'i yok edebileceğini söylüyordu. Dolayısıyla o darbenin arkasında İsrail ve dünya güçleri var.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İhvan ile PKK'yı bir tuttu | Video

KILIÇDAROĞLU'NUN İDEOLOJİK TAKINTILARI OLABİLİR

Özcan sözlerine şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu yanlış bir yerden hareket ediyor ve yanlış sonuçlara varıyor. Belki kendisinin ideolojik takıntıları olabilir. Bu takıntılar onu Sisi ile aynı kategoriye sokabilir ama sonuç itibariyle bunlar doğru değil. Muhammed Mursi seçilmiş bir liderdi ve Müslüman Kardeşler de yasal bir organdı. Yani demokrasinin olmadığı ülkelerde bile Müslüman Kardeşlere yönelik Kılıçdaroğlu'nun bakışı geçerli değil. Bu nedenle bu sözler kabul edilebilir sözler değil. Hatta Batı da da öyle hangi ülkede Müslüman Kardeşler'den terör örgütü olarak bahsediliyor? Müslüman Kardeşler, silahsız barışçıl hareket ediyor ve iktidara gelmek istiyorlar.