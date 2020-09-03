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’de sınav salonlarına Kovid-19 güncellemesi

Giriş Tarihi: 3.9.2020 ABONE OL
KPSS’de sınav salonlarına Kovid-19 güncellemesi
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan güncel bilgiler doğrultusunda Kovid-19 durumları değişen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerinin güncelleneceğini bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı'nın "HES Kodu" uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina veya salon atamaları, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre güncelleniyor. Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar gibi Kovid-19 bilgisi değişen adayların, sınava girecekleri bina veya salon bilgileri güncellenecek. Sınava girecekleri bina veya salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais. osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Sınav günü, Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Kovid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacak. ANKARA

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KPSS’de sınav salonlarına Kovid-19 güncellemesi
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