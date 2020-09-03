Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...

Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların İstanbul'da tutuklanan Mahmut Özden ve diğer zanlı ile bağlantılı oldukları öne sürülerek yakalandığı ve bu nedenle İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.