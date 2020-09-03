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: 'ın sözde emiri cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...

haberi: 'ın sözde emiri , başarılı bir operasyon ile kıskıvrak yakalanmıştı. Önemli gelişmenin ardından birçok kritik bilgi ortaya çıkmaya başladı. DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasının çökertilmesine ilişkin dev adımlar atılırken, Özden'in yakalanması sonrası DEAŞ'ın sözde Türkiye emirliğini devrettiği isim de ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:18 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...

Adana'da yakalanıp tutuklanan 'ın sözde sorumlusu 'in oğlu ile birlikte Adana'da gözaltına alınan 5 zanlı İstanbul'a gönderildi. Özden cezaevine girince sözde Türkiye emirliğini oğluna verdiği öğrenildi.

İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...

Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların İstanbul'da tutuklanan ve diğer zanlı ile bağlantılı oldukları öne sürülerek yakalandığı ve bu nedenle İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...

Ayrıca zanlı Hamza Özden'in babası cezaevindeyken sözde 'ın emirliğini yaptığı belirlendi.
Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.

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Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden cezaevine girince görevini ona devretmiş! İşte çok kritik o isim...
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