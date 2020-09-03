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SON DAKİKA HABERİ: 'a soğuk duş! Siteye girenler şoke oldu...

SON DAKİKA: Doğu 'de provakatif girişimlerde bulunan ile gerginlik yaşanırken, Türk hacker grubu 'in Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hackledi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 3.9.2020 16:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'a soğuk duş! Siteye girenler şoke oldu...

Doğu Akdeniz'de provakatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile gerilim yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediğini duyurdu. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI HACKLENMİŞTİ

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken, Türk hacker grupları da olaya dahil oldu. Yunanistan'ın Çalışma Bakanlığı'na ait site de daha önce Türk hacker grupları tarafından hacklenmişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'a soğuk duş! Siteye girenler şoke oldu...
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