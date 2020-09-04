Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Asker uğurlamalarında, corona virüs tedbirleri unutuldu

Asker uğurlamalarında, corona virüs tedbirleri unutuldu

'da, asker uğurlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde () yapılan eğlencelerde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Polis ekipleri, kalabalığa anons yaparak kontrolsüz eğlenceleri sonlandırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 06:56 Son Güncelleme: 5.9.2020 06:57 ABONE OL
Asker uğurlamalarında, corona virüs tedbirleri unutuldu

Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi. Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.
Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asker uğurlamalarında, corona virüs tedbirleri unutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA