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ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giriş Tarihi: 4.9.2020 ABONE OL
Binali Yıldırım ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Yıldırım, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlik-maske-mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaştıkları mesajlarla Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun dileğinde bulundu. ANKARA
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Binali Yıldırım ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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