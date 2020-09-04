Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! "Gelecek yılın ortasına kadar..."

Son dakika haberi: 'den corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! "Gelecek yılın ortasına kadar..."

aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklama geldi. : "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi. Harris, 3. aşama denemelerin aşının koruyuculuğu ve güvenilirliği hakkından daha kesin sonuçlara varılması gerekliliğinden ötürü daha uzun sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 13:21 Son Güncelleme: 4.9.2020 13:27 ABONE OL
Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! Gelecek yılın ortasına kadar...

Coronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. Rusya ve Çin'den sonra ABD'den de coronavirüs aşısı için tarih geldi. Dünya Sağlık Örgütü'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz"

Harris, Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" dedi.

Harris koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Covid-19 tedavisinde çığır açacak gelişme...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! "Gelecek yılın ortasına kadar..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA