Son dakika haberi: DSÖ'den corona virüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! "Gelecek yılın ortasına kadar..."

Coronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürüyor. Rusya ve Çin'den sonra ABD'den de coronavirüs aşısı için tarih geldi. Dünya Sağlık Örgütü'den coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz"

Harris, Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" dedi.

Harris koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...