‘Küçük Kandil’e Yıldırım Operasyonu

Terör örgütü PKK'nın 'Küçük Kandil' olarak adlandırdığı Muş, Bingöl ve Diyarbakır üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde bin 22 kişilik güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve bin 22 kişilik personel görev aldı. Yurt içinde yürütülen 'Yıldırım' operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Öte yandan Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Suriye'nin Resulayn ilçesine sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışma çıktı. Çatışmada YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum'da ise Cumhuriyet, Başsavcılığı AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün 18 Haziran'da öldürülmesi olayı ile ilgisi bulunanlara yönelik soruşturma başlattı. Jandarma, 29 Temmuz'da Erzurum'da yakalanan olayın faili gri kategorideki 'Şevger' kod adlı terörsit Muhammed Fadullah Kamış'a yardım ettikleri iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.