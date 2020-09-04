Son dakika haberi! Doğu Akdeniz'de anlaşma sağlandı mı?NATO Genel Sekreteri'nden canlı yayında flaş açıklama!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunan provokasyonuyla gündeme oturan Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı | Video

"NATO'nun burada yapmaya çalıştığı şey gerginliği azaltmak." diye konuşan Stoltenberg, "Şu an mekanizmaları derinden inceliyoruz. Bizim de birçok gemimiz şu anda Akdeniz'de. Gerilim nasıl azaltabileceğini tartışıyoruz. Kesin bir karar verilmedi ama konuşmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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