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Son dakika haberi! Doğu Akdeniz'de anlaşma sağlandı mı? Genel Sekreteri'nden canlı yayında flaş açıklama!

Genel Sekreteri Jens Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Stoltenberg; “Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 13:54 Son Güncelleme: 4.9.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika haberi! Doğu Akdeniz'de anlaşma sağlandı mı?NATO Genel Sekreteri'nden canlı yayında flaş açıklama!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Yunan provokasyonuyla gündeme oturan Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı | Video

"NATO'nun burada yapmaya çalıştığı şey gerginliği azaltmak." diye konuşan Stoltenberg, "Şu an mekanizmaları derinden inceliyoruz. Bizim de birçok gemimiz şu anda Akdeniz'de. Gerilim nasıl azaltabileceğini tartışıyoruz. Kesin bir karar verilmedi ama konuşmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi! Doğu Akdeniz'de anlaşma sağlandı mı?NATO Genel Sekreteri'nden canlı yayında flaş açıklama!
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