Son dakika: Ogün Samast ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı! 'Hepinizi doğrayacağım' diyerek bıçağı boğazına dayamış

'HEPİNİZİ DOĞRAYACAĞIM'

Hürriyet'in haberine göre; Başmemur Mustafa Aydın, ifadesinde şunları söyledi: "Sanığın elindeki bıçakla bize yöneldiğini ve 'hepinizi doğrayacağım' şeklinde tehdit ettiğini duydum. Hemen müdahale ettik. Müdahale sırasında bıçak arkadaşımızın boğazına geldi. Diğer arkadaşımız elinden yaralandı. Gayretlerimizle sanığı başka bir odaya aldık." Ogün Samast ise bu suçlamaları kabul etmedi. Samast, "Cam kırılmadı, çatladı, parasını da ödedim. Hiç kimseye küfür ve hakaret etmedim. Sorgusuz sualsiz içeri girerek beni darp ettiler" diyerek kendini savundu.