Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak İl sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle Kovid-19 salgınını değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. 6 ile yeni hastane yapılacağı bilgisini veren Bakan Koca, şunları kaydetti:Bayramlarımız, eş dost ziyaretleri, nişan ve kına törenleri, düğünler, asker uğurlamaları, taziyeler maalesef mesafenin unutulduğu, maskelerin takılmadığı ortamlar oldu. Bunun yansımalarını Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha fazla yaşadık.Vatandaşlarımızın tedbirlere ihmali bizi üzüyor ve şevkimizi kırıyor. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske, mesafeye ne kadar uyarsak virüs tehdit olmaktan çıkacaktır.Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 31.Batman'da 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Diyarbakır'da kapasitemizi 520'ye çıkarmış olacağız. Mardin'de yoğun bakım yatağı 139'dan 182'ye, Siirt'te de 83'e çıkacak. Şanlıurfa'da yoğun bakım kapasitemizi 710 yatağa çıkarmış olacağız. Şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74. Şırnak'ta bu ay kapasitemizi 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım oranı yüzde 58.6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı merkezler olarak hedefliyoruz. Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz. Diyarbakır 1000 yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz. Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Batman'da 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı. Siirt'te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor. 750 yataklı Mardin şehir hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız.Bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını özellikle belirtmek istiyorum. 6 ilimizde Urfa, Mardin ve Diyarbakır hastaneleri şehir hastanesi, diğer 3 ilimizde 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak.Bu dönemde çalışan bütün sağlıkçılarımız yoğun özveri içinde bulundular. Bunun karşılığını ödemeyle yapmanın karşılık olarak görülmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum.'SAĞLIK Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün (dün) 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım" değerlendirmesinde bulundu.