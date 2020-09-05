Avrupa'da COVID-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

Geçen yılın sonlarına doğru Çin'de ortaya çıkan ve şubatta İtalya'daki hızlı vaka ve ölüm artışlarıyla birden dünya gündemine oturan COVID-19 salgınının, son dönemde Avrupa'daki gidişatı alarm vermeye başladı.

Yaz öncesinde ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uygulanan sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan salgın eğrisi, eski kıtada ağustos ayında yeniden yükselişe geçti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon da çarşamba günü, salgın eğrisindeki söz konusu çıkışa dikkati çektiği açıklamasında, Avrupa'da salgına ilişkin durumun neredeyse mart ortalarındaki seviyelerine döndüğünü belirterek, yetkilileri uyardı.

Avrupa genelinde vaka sayıları mart ortalarında yükselmeye başlamış, mart sonu ve nisan başında grafik eğrileri en üst noktaya çıkmıştı.

AA muhabirleri, Avrupa'da salgının son durumunu ülke ülke derledi.

Avrupa'da corona virüsü (Covid-19) ikinci dalga için son dakika alarmı? Avrupa'da vaka sayıları neden hızla artıyor? | Video

AVRUPA'DA EN FAZLA GÜNLÜK VAKA ARTIŞI İSPANYA'DA

İspanya, 488 bin 513 toplam vaka ile Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında geliyor.

COVID-19 verilerinde özellikle son iki haftadır günlük vaka sayılarında 8 ile 9 bin arasında artış görülmesi dikkati çekiyor. Ülkede sadece son 24 saatte 8 bin 959 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakaların neredeyse yarısı başkent Madrid ve Katalonya özerk yönetimde görülürken, Bask, Aragon, Kanarya Adaları ve Endülüs bölgelerinde de hızlı vaka artışları açıklanıyor.

Ülke genelinde hastanelerdeki yatak kapasitesinin yüzde 6'lık kısmını COVID-19 hastalarının oluşturduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise salgının kontrol altında tutulduğunu ve şu an için alarm vermeye gerek olmadığını savunuyor.

Mevcut durumda acil servislerde doluluk oranının yüzde 20'sini COVID-19 hastalarının oluşturduğu belirtiliyor.

Avrupa'daki birçok ülke vatandaşlarına, İspanya'ya "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunurken, bu ülkeden gelenlere de PCR testi yaptırma ve 14 günlük karantina şartı koyuyor.

COVID-19'dan dolayı şimdiye kadar 29 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da önlemler özerk yönetimlere göre farklılık gösterse de 6 yaşın üstündekilere maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye kuralı ülke genelinde uygulanıyor.

Ayrıca ülkede, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması, disko ve bar gibi eğlence yerlerinin kapatılması, 10 kişiden fazla toplanmama, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi gibi ek önlemler de alındı.

FRANSA'DA GÜNLÜK VAKA ARTIŞLARI 5 BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Fransa'da yaz tatilinin ardından son günlerde günlük vaka sayılarında önemli artış yaşandı.

3 Ağustos'ta 556 olan günlük vaka sayısı, 2 Eylül'de 7 bin 17 olarak açıklandı. Özellikle son bir haftadır günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyrederken, sadece dün 7 bin 157 COVID-19 vakası kaydedildi. Fransa, İspanya'dan sonra Avrupa ülkeleri içerisinde günlük vaka sayısının en çok arttığı ülke oldu.

Virüsün bulaştığı kişi sayısının son günlerde ciddi oranda artması üzerine tedbirler genişletildi.

Ülkede, Paris başta olmak üzere 21 bölgede salgın açısından "kırmızı bölge" ilan edildi. Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabiliyor. Başkent ve pek çok şehirde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.