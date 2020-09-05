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Haberler Gündem Haberleri Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı:

Bakan Albayrak'tan paylaşımı:

HAZİNE ve Maliye Bakanı , bugün açılışı yapılan 'ne ilişkin, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:12 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı:

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı:
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