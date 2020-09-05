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Başkanı 'un korona virüs testi pozitif çıktı

Başkanı 'un korona virüs testi pozitif çıktı. Sonucu hesabından duyuran Bozkurt, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 23:48 ABONE OL
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulunan Bozkurt, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı
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