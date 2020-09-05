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Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 00:29 Son Güncelleme: 6.9.2020 00:47 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personel de dahil edildi.

Ayrıca, aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
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