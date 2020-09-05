Seninle oyun oynadığım günleri özledim, dön gel

Hakkâri Yüksekova'da 5 yıl önce 14 yaşında Kur'an kursuna giden Hamza Salim, PKK tarafından zorla dağa kaçırıldı. Oğlunu arayan Zümrüt Salim, HDP'ye gitti. HDP'liler, bir süre sonra oğlu Hamza'nın dağda olduğunu söyledi. Diyarbakır HDP İl Binası önünde devam eden eylem sayesinde çocuklarına kavuşan anneleri gören Zümrüt Salim, 9 yaşındaki kızı Hayrunnisa ile birlikte eyleme katıldı. Annesi ile birlikte ağabeyinin eve dönmesi için her gün dua eden Hayrunnisa, oturma eyleminin birinci yılı nedeniyle ağabeyi Hamza için bir mektup kaleme aldı.
KOKUNA HASRET KALDIK
Hayrunnisa, mektubu sırtında Türk bayrağı ile okudu. İşte Hayrunnisa'nın dinleyenleri ağlatan mektubundaki ifadeleri; Yüzüne hasret kalık abi; bu hasret annemi ve babamı yaktı abi. Her yastığa kafamı koyduğumda, hayalin geçti gözlerimin önünde. Her kışın gelişi bile haberin sandık abi. Biliyorum, zor durumdasın. Sen bizi bırakıp gitmezdin ki, sen vatanımıza ihanet etmezdin ki. Sanma ki, biz seni unuttuk. Hepimizin kanadı kırık, lütfen dön gel, yüzüne ve kokuna hasret kaldık. Vatanımızı vatan yapan, bu milletin desteği ve cumhurbaşkanımızın desteği ile buralara geldik. Buradayız. Burada olacağız, lakin sen gelene kadar. Kaybolduğun gün annemin feryadı dinmedi ve dinmeyecek, sen gelene kadar. Seninle oyun oynadığım günleri çok özledim abim. Gel artık bitsin bu hasret. Her yıldız kaydığında dilek tutulur ya, ben her yıldız kaydığında senin dönmeni diledim abim, hafızım dön gel...