Seninle oyun oynadığım günleri özledim, dön gel

Hakkâri Yüksekova'da 5 yıl önce 14 yaşında Kur'an kursuna giden Hamza Salim, PKK tarafından zorla dağa kaçırıldı. Oğlunu arayan Zümrüt Salim, HDP'ye gitti. HDP'liler, bir süre sonra oğlu Hamza'nın dağda olduğunu söyledi. Diyarbakır HDP İl Binası önünde devam eden eylem sayesinde çocuklarına kavuşan anneleri gören Zümrüt Salim, 9 yaşındaki kızı Hayrunnisa ile birlikte eyleme katıldı. Annesi ile birlikte ağabeyinin eve dönmesi için her gün dua eden Hayrunnisa, oturma eyleminin birinci yılı nedeniyle ağabeyi Hamza için bir mektup kaleme aldı.Hayrunnisa, mektubu sırtında Türk bayrağı ile okudu. İşte Hayrunnisa'nın dinleyenleri ağlatan mektubundaki ifadeleri;