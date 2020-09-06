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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Bugün itibariyle başladı

Son dakika haberi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Oktay: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ’nın katılımıyla gerçekleştirilen “” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başladı. Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

DHA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 12:47 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Bugün itibariyle başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da Doğu Akdeniz'deki son durum ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

KIBRIS TÜRK'ÜNÜ KİMSE YOK SAYAMAZ

Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.


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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Bugün itibariyle başladı
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