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gücü ve 83 milyonun duası sizinle

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle
"Oruç Reis, burası TCG Gediz..." Bu ifadeler sadece bir telsiz anonsu olmakla kalmıyor, 83 milyonun duasını, Türk donanmasının gücünü de ifade ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel video paylaştı. Videoda TCG Gediz'in ikinci komutanı, telsizde "Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle." diyor. Oruç Reis anonsa, "Kahraman donanmamızın burada oluğunu bilmek, bizlere güvenli çalışma imkanı veriyor" şeklinde karşılık veriyor.
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Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle
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