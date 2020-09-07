PKK, ölümünü 10 ay sakladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vuruluyor. Örgüte katılım da yok denecek kadar azalırken, aralarında sözde yönetim kadrosunda bulunanların da yer aldığı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Terör örgütü PKK 30 yıldır dağda olan sözde yöneticilerden 'Dozdar Hamo' kod adlı Abdurrahman Hamo'nun geçen yıl kasım ayında TSK'nın hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Hamo'nun ölümünü gizleyen terör örgütü PKK, ölüm haberini duyururken, öldürüldüğü yeri sözde Medya Savunma Alanları diye adlandırdıkları Irak'ın Kandil bölgesi olarak duyururken, istihbarat birimleri ise azılı teröristin Suriye'de gizlendiği bir sözde karargâh binasına düzenlenen hava harekâtı sonucu öldürüldüğünü belirttiler.Uzun yıllar Abdullah Öcalan'ın da yakın korumalığını yapan, terörist elebaşları Murat Karayılan ile Bahoz Erdal'a da en yakın isimlerden olan Dozdar Hamo, Suriye'deki iç savaş sonrası Kandil'den Suriye'ye sorumlu olarak gönderilmişti. Dozdar Hamo, Ayn el Arap'ı sıklıkla ziyaret eden ABD'li generallerle toplantılar yapıyordu. Suriye'de terörist elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in de yardımcılığını yapan terörist Hamo'nun Suriye'de öldürüldüğünü gizleyen terör örgütü, YPG-PKK ilişkisinin açığa çıkmasını gizlemek için ölüm yerini Kuzey Irak diye duyurdu. Terörist Hamo, 22 askerin şehit edildiği hain saldırılara katılmaktan aranıyordu Teslim olan teröristler, Hamo'nun kadın teröristlere tecavüz ettiğini, bu kadınlardan bazılarının intihar ettiğini anlattı.