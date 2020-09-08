Son dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile ilgili dikkat çeken detay! 10 çocuğunu...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Sağır, 18 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendirilen, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, üst düzey örgüt üyelerinden şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'de, stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylem hazırlıklarını koordine ettiği tespit edilen DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı.