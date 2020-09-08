Ürdün uluslararası uçuşları İstanbul-Amman seferi ile başlıyor

Ürdün vatandaşlarının dönüşleri ve kargo uçakları haricinde, 17 Mart'tan bu yana tüm uçuşların durdurulduğu ülkede ticari yolcu uçuşları bugün itibariyle başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 20.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Amman'daki Kraliçe Aliya Havalimanı'na hareket edecek TK812 sefer kodlu uçağıyla Ürdün'ün uluslararası uçuşları kabul etmeye başlaması planlanıyor.

Ülkede salgın nedeniyle ticari yolcu seferlerinin durdurulması öncesinde son sefer 17 Mart'ta THY ile yapılırken, önlemlerin tedbirlerin kısmen gevşetilmesiyle birlikte ilk uçuşu da THY düzenliyor.

Ürdün Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Mazin el-Feraya, yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, ilk etapta havalimanına günlük 6 uçağın ineceğini söyledi.

Feraya, Türkiye'nin salgın konusunda güvenli ülkeler arasında bulunduğunu ve gelenler için bir dizi sağlık önleminin alınacağını belirtti.

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