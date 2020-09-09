Akdeniz Fırtınası dosta güven düşmana korku veriyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını görmezden gelenlere güçlü bir cevap niteliği taşıyan edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası tatbikatı yarın sona erecek. Tatbikata Türkiye ve KKTC'den seçkin birlikler katılıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin helikopterle komando indirme harekatı ve diğer taktiksel ve teknik harp denemelerine ilişkin görüntüler nefes kesti. Tatbikatta Türkiye'nin yerli üretim İHA ve SİHA'larI ile ATAK helikopterleri de kullanılıyor.