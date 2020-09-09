Ankara'da Kovid-19 test kiti kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Başkentte düzenlenen operasyonda 2 bin 870 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ile 5 bin 280 medikal malzeme ele geçirildi.

BİRÇOK KAÇAK KİT ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 870 Kovid-19 test kitinin yanı sıra 5 bin 280 medikal malzeme bulundu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca yasal işlem başlatıldı.

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