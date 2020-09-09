Son dakika haberi: AVM’lerde yeni dönem başlıyor! Kovid-19’a karşı flaş karar

"Bu belgeyi alan AVM yönetimi, oluşturduğu kendi izleme takımıyla ve yine bizle birlikte sürekli kendisini yenileyerek bu tedbirleri gözden geçirmek mecburiyetinde. Bugün aldığımız tedbir yarın geçersiz, yarın aldığımız tedbir de öbür gün belki daha sıkılaştırılması gereken tedbir haline gelebilir diye düşünüyoruz."

TSE Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan AVM'lerin nasıl denetleneceğine ilişkin bilgi veren Şahin, "Bunlar süreli belgeler, süreç de dinamik. AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız." dedi.



Şahin, sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan ve maskeye kolay erişim, havalandırma sistemlerindeki gerekliliklere ilişkin bildiriler gibi önlemlerin uygulanıp uygulanmadığına müşterilerin de dikkat etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Biz elbette ki denetliyor olacağız ama en büyük denetim sizin denetiminiz." ifadelerini kullandı.