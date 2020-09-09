Fransa'da koronavirüs vakalarında artış

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'dan vaka ve ölümlerle ilgili yeni bilgiler geliyor. Alınan güncel rakamlara göre son 24 saatte vaka ve ölüm sayısında artış görüldü.

SON 24 SAATTE 8 BİN VAKA, 30 ÖLÜM

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor. Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 577 artışla 344 bin 101'e yükseldi. Hastanelerde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 794'e ulaştı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI TOPLAM 88 BİN

Kovid-19 nedeniyle 599'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 3 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 88 bin 524 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 olarak belirlenmişti. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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