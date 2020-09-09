Oturma eylemine bir aile daha katıldı

TERÖR örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 370'inci gününde aile sayısı 148 oldu. 2015'te 13 yaşında iken PKK tarafından dağa kaçırılan Erdal Çetin için annesi Ruşen Çetin, evlat nöbetine katıldı. 5 yıl önce TEOG sınavına girmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını ve 6 yıldır çocuğuyla görüşmediğini söyleyen anne Ruşen Çetin, çocuğunun dağda olduğunu ve HDP tarafından kaçırıldığını söyledi. Anne Çetin, "13 yaşındaydı kaçırıldığı zaman oğlumu istiyorum gelmesini istiyorum. TEOG sınavına gitti, kaçırıldığını ve oraya gittiğini sonradan öğrendik. Umutsuz değilim. Oğlumu çok seviyorum bir an önce inşallah kavuşuruz" ifadelerini kullandı.