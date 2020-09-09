Reyhanlı katliamının faili yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Bayat'ın yakalandığını 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada duyurdu. Bakan Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler" diye konuştu.Örgüt üyesi Ercan Bayat'ın yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre terör örgütü üyesi Ercan Bayat, Hatay sınırında Suriye tarafında yakalandı. Bayat'ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ise Bayat'ın yakalanmasını sevinçle karşıladı. Oğlu Oğulcan Tuna'yı (17) kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, "Bu habere sevindik ama yeter mi? Hayır. Daha 8 kişi var. İnşallah onlar da tek tek yakalanacak" dedi. ANKARA