Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı: Benimle temas edenler test yaptırsın...

Son dakika haberi: CHP Tekirdağ Milletvekili ve parti sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, kendisini karantinaya aldığını, sağlık durumunun da iyi olduğunu aktardı.

ÖZTRAK: BENİMLE TEMASTA OLANLAR TEST YAPTIRSIN

CHP'li Öztrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.