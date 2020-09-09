Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı: Benimle temas edenler test yaptırsın...

: CHP Sözcüsü koronavirüse yakalandı: Benimle temas edenler test yaptırsın...

haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 17:13 Son Güncelleme: 9.9.2020 17:20 ABONE OL
Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı: Benimle temas edenler test yaptırsın...

Son dakika haberi: CHP Tekirdağ Milletvekili ve parti sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, kendisini karantinaya aldığını, sağlık durumunun da iyi olduğunu aktardı.

ÖZTRAK: BENİMLE TEMASTA OLANLAR TEST YAPTIRSIN

CHP'li Öztrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı: Benimle temas edenler test yaptırsın...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA