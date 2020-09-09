Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Afetlerde yer almaya çalışma önemli. Bir bakanın ajandası her zaman yoğundur ama son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çalışma politikasıyla daha yoğun oldu. Afet olduğu zaman gidip vatandaşın ihtiyacını sormalı ve dertlerinin çözümü aranmalı.

Orman teşkilatı olarak 500 km üzerinde yol tamiratı yaptık.Türkiye'de artık hükümet yönetme şekli değişmiştir. Hizmetin şekli de değişmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümet etme ve hizmet etme şeklini bu şekilde ayarlamıştır.

"KASITLI YAKMANIN CEZASI MÜEBBET"

Aktif yangınlarımız Bursa Kestel'de var. Orman yangınlarının genelinde geçen yıldan bu yana yüzde 30 arttı. Bunun bir kısmı meteorolojik, bir kısmı ise kasıtlı olarak yakıldıklarını biz de düşünüyoruz. Zaman zaman bulgular da oluyor. Bunlar yakalandıkça da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ormanı kasıtlı yakmanın cezası müebbet. Kusurlu yaksanız da yangından çıkan maliyet kişiye yükleniyor.

YANGINLARA NASIL MÜDAHALE EDİLİYOR?

Meteorolojik çalışmaların ardından rüzgarın hızı, kaç saat sonra nereye doğru evrilecek bunların hepsi süper bilgisayarlarla hesaplanıyor. Orman yangınlarındaki mücadelemizde teknolojiyi kullanmamız çok önemli. Bu sene İHA'ları efektif olarak orman yangınlarında kullanmaya başladık. Büyük resmi görmediğinizde işiniz zorlaşıyor. Bu yüzde İHA'lar tepede bekliyor. Termal kameralar ile her şeyi gündüz gibi görüyorlar.

İMAR İDDİALARINA SERT TEPKİ

Anayasa diyor ki; orman alanları başka bir şeye imar edilemez. Bazı istisnalar vardır. Eğitim, turizm ve askeri gibi. Kamu yararına istisnalar var. Eğer bir kamu için gereken bir şey varsa zaten yapılır bunun için ormanı yakmaya gerek yok. Bizim işimiz ormanları korumak. Bir ağaç daha az yansın diye binlerce insan çok büyük bir mücadele veriyor.

Bugün birileri Hatay'daki yangın için rant demiş. Allah'ın dağı bunun neresi rant. Orası yeniden eski görüntüsüne kavuşması için ağaçlandırılacak. Ancak eski görüntüsüne kavuşması uzun yıllar alacak. İmar iddiası; Ucuzlatmak, mesnetsizlik ve cahillik...

AVRUPA'DA 1. SIRADAYIZ

Pandemi gıda stoğu ve gıda ile ilgili vatandaşı rahatlatmalıyız. Dünyada market rafları boşalırken bizde öyle bir durum olmadı. Günlük temel ihtiyaçlar neyse o alınır, ama iğneden ipliğe ne varsa alınıyorsa bu psikolojiktir. Biz Türkiye'de vaka yokken stokları çoğalttık. Raflarda eksiklik hissetmedik. Sadece tek tük bir kaç üründe azalma oldu ama hepsinin yeri doldu. Diğer yandan da üretim devam etmeliydi. Herkes evde oturup virüsün yayılmasını engellemeye çalışırken, biz tarım işçilerinin çıkmasını sağladık korunaklı bir şekilde çalışarak üretimi artırdılar.

Türkiye sağlam tarım altyapısıyla hiçbir problem yaşamayacak dünyada ilk 10 ülke arasında, Avrupa'da 1. sırada. Gelişmiş altyapı sayesinde Türkiye'de gıda ile bir problem yaşanmadı, yaşamayacak. Gıdayı ihraç eden ülkelerin en başında gelecek.

GÜNDEM NASIL SAMAN OLDU?

Ben nedenini anlamadım ve iyi niyetli görmüyorum. Bazı medya ve bazı siyasi partiler bunları yapıyor. Saman en pahalı olduğu dönemde 1 liraydı. Bunu ithal etmek hiçbir zaman mantıklı değildi. Burada bir ithalat varsa, sıkıntılı bir şey olmuş olabilir. Saman gibi bir ürünü ithal etmek mantıklı değil, bir takım özel yatakları var bunlar ithal ediliyor olabilir bunların fiyatları da yüksektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile de polemik oldu. Önüne koymuşlar samanı 200 lira. İnekler et yemiyor ama bonfile fiyatına. O bile 100 lira. Önüne 30 kilo saman koymuşlar fiyatı 200 lira. bunlar iyi niyetli değil. Bizim Türkiye'deki üreticimizin moralini bozmaya kimsenin hakkı yok.

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