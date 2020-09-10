12 Eylül’ün 40. yıldönümünde Yassıada’da Demokrasi buluşması

Adalet Bakanlığı 12 Eylül darbesinin 40. yıldönümünde Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenleyecek. 1960 darbesinin 60. Yıldönümü olan geçtiğimiz 27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sempozyuma katılacak. Sempozyumun açılışında konuşacak olan Erdoğan, darbe karşıtı mesajlar verecek.Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakan Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyum açılışında yapacağı konuşmada darbe karşıtı mesajlarını verecek. Erdoğan, ayrıca, 12 Eylül darbesini anlatan sergiyi de ziyaret edecek. Sempozyumda, ayrıca, akademisyenler, hukukçular ve uzmanlar 12 Eylül darbesini anlatacak. Sempozyum iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturumda "Türkiye'nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumda "Türkiye'de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" konuları ele alınacak.