5 terörist etkisiz hale getirildi

YILDIRIM-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, Kırmızı kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem ile gri kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi. İldem'in sözde Dersim Eyaleti TKP/ ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olduğu ve 10 milyona kadar ödülle arandığı öğrenildi. Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında, hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA -MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "istihbarat bilgi ve belgelerini ifşa etmek" suçundan sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in 4 yıl 8 ay 7'şer gün, Barış Pehlivan ile Hülya Kılınç'ın ise 3 yıl 9'ar ay hapislerine karar verildi. Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyesine karar verdi.