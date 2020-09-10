İzmir’in kurtuluşuna coşkulu kutlama

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama töreninde süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ise, Türkiye'nin 12 ada üzerindeki hakkını dünyaya duyurmak amacıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "İstiklal İçin Kararlılık" yürüyüşü düzenledi.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu. O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler" dedi.