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elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis

'da, terör örgütü elebaşı 'ın kardeşi Mehmet , "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:56 Son Güncelleme: 10.9.2020 16:04 ABONE OL
PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine terör örgütü üyeliğinden 9 yıl hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, örgüt elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ile avukatı hazır bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ!

Karayılan, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanık Karayılan'ın cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

9 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Mehmet Bozan Karayılan'a "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019'da "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanmıştı.

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PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşine "terör örgütü üyeliği"nden 9 yıl hapis
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