Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden Ankara ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Vakalar neden arttı? Gençlere flaş uyarı...

Bunun yanı sıra Ankara'da genç nüfus fazla. Genç nüfus bir araya çok fazla geliyor ve genç nüfusun gelmesiyle birlikte hastalık birbirine bulaşıyor ve kişiler enfekte oluyor. Sağlık Bakanımızın açıklamasında da gördük ki virüse en çok sahip olanlar 25-49 yaş arasındakiler. Tanı alan 1700 kişiye bakıldığında 64'ünün 14 yaş altında ve 226 kişinin de 15-24 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Neredeyse tanı alan her 6 kişiden biri 24 yaş altında gençler ve çocuklar. Bu kişiler de virüsü bulaştırıyorlar, çevreye taşıyorlar."

İlhan, Ankara'da yaşayanların yazın memleketlerine ve kısmi olarak da tatil beldelerine gittiğini, bu durumun da enfekte kişi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.