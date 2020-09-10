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Son dakika: Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:25 Son Güncelleme: 10.9.2020 14:33 ABONE OL
Son dakika: Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist Bayat, geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edildi.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.
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Son dakika: Reyhanlı saldırısının sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
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